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На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших

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Андрей Воробьев призвал родственников людей, которые могли пострадать в теракте, звонить по телефону 112-0.

Пострадавших в ходе теракта, произошедшего в здании "Крокус Сити Холла" людей власти региона доставили в больницы Москвы и Московской области. В созданном оперативном штабе специалисты составляют списки пострадавших. Соответствующее заявление сделал журналистами с места трагедии глава региона, в котором произошло преступление. Андрей Воробьев добавил, что работа координируется с силовыми структурами. Те граждане, родственники которых предположительно, могли оказаться среди раненых, могут обращаться за помощь по телефону горячей линии 112-0.

Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу. 

У "Крокус Сити Холла" работают 70 бригад "скорой" помощи.

Фото и видео: Telegram / Воробьев Live

Теги: андрей воробьев, крокус сити холл, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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