На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших

Андрей Воробьев призвал родственников людей, которые могли пострадать в теракте, звонить по телефону 112-0.

Пострадавших в ходе теракта, произошедшего в здании "Крокус Сити Холла" людей власти региона доставили в больницы Москвы и Московской области. В созданном оперативном штабе специалисты составляют списки пострадавших. Соответствующее заявление сделал журналистами с места трагедии глава региона, в котором произошло преступление. Андрей Воробьев добавил, что работа координируется с силовыми структурами. Те граждане, родственники которых предположительно, могли оказаться среди раненых, могут обращаться за помощь по телефону горячей линии 112-0.

Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу.

У "Крокус Сити Холла" работают 70 бригад "скорой" помощи.

Фото и видео: Telegram / Воробьев Live