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У "Крокус Сити Холла" работают 70 бригад "скорой" помощи

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что едет на место происшествия.

Вечером 22 марта в московском "Крокус Сити Холле" неизвестные открыли стрельбу, после чего подожгли концертный зал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что едет на место происшествия.

Выехал на место. Создан Оперативный штаб. Все подробности позже.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области 

Кроме того, он сообщил, что около "Крокус Сити Холла" работают более 70 бригад "скорой" помощи, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. 

Видео: Telegram / 112 

Теги: крокус сити холл, террористический акт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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