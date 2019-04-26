Для женщины данное уголовное дело стало третьим.

На мать истощенной девочки из Талдома завели дело о возбуждении ненависти за ее посты о нацизме в социальных сетях (по пункту а части 2 статьи 282 УК РФ). Об этом рассказали представители Следственного комитета по Подмосковью. Официальный представитель надзорного ведомства по региону Ольга Врадий заявило, что для подозреваемой данное уголовное дело стало третьим по счету. Женщину также обвиняют в истязании шестилетней дочери и неисполнении родительских обязанностей.

В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма).

Ольга Врадий, официальный представитель СК РФ по Московской области

В настоящее время фигурантка расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент все три возбужденных уголовных дела соединены в единое делопроизводство. В отношении подозреваемой женщины назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы, планируется назначение лингвистического анализа постов в соцсетях.

Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки.

Фото: Telegram/LIFE SHOT