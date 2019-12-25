На квитанциях ЖКХ будет новый логотип в Петербурге

Логотип появится в январе на квитанции самого ПЭС за декабрь 2022 года и на розовой квитанции ВЦКП за январь 2023-го.

В январе петербуржцы получат квитанции ЖКХ с новым логотипом Единого расчетного центра. Горожан предупредили, что пока ничего не поменялось, но единая квитанция на подходе. Об том пишет "Фонтанка" со ссылкой на ЕИРЦ "Петроэлектросбыт".

Логотип появится в январе на квитанции самого ПЭС за декабрь 2022 года и на розовой квитанции ВЦКП за январь 2023-го. При этом сами квитанции будут прежними, как и реквизиты платежа. В ПЭС объяснили, что это необходимо для того, чтобы у жителей "не возникало вопросов о легитимности данных платежных документов".

Напомним, что Жилком представил проект единой квитанции в сентябре: одновременно с этим было объявлено о скором объединении расчётных центров "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство". По данным пресс-службы городского парламента, несколько ресурсоснабжающих организаций уже стали частью проекта. На данный момент главная электросбытовая компания ведёт обслуживание около 1,3 млн лицевых счетов.

Также на встрече с депутатами присутствовало руководство ГУП "ТЭК СПб", "Теплосети" и регионального оператора капремонта. Они ответили на вопросы о порядке расчётов и заключении договоров с УК.

Ранее петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января.

Фото: Piter.tv

