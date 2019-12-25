Макет единой квитанции ЖКХ утвердили в Петербурге

В документе будут представлены данные по платежам за все коммунальные услуги, включая электричество, капремонт, воду и вывоз ТКО.

В Жилищном комитете Петербурга продемонстрировали макет единой квитанции ЖКХ, планируемой к внедрению в 2023 году. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на свой источник.

Напомним, что в едином документе будет указана вся информация о счетах за электроэнергию, капитальный ремонт, подачу воды, вывоз ТКО и прочие коммунальные услуги. Судя по представленному образцу, сумма к оплате будет располагаться в правом верхнем углу. Также на квитанции указан QR-код для расчётов онлайн.

Чуть ниже можно увидеть все показания приборов учета отопления, воды и электричества, а также таблицу с информацией о расчетах и долгах потребителя. О точной стоимости той или иной услуги можно судить по еще одной таблице со справочной информацией.

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Фото: Piter.TV, КП-Петербург