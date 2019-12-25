Введение единой квитанции ЖКХ в Петербурге запланировано на 2023 год

Как заявили в жилищном комитете, сейчас продолжаются процедуры по созданию Единого расчетного центра, в которой будут поставлять новый платёжный документ. В ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга городские депутаты отметили, что сами не могут разобраться в новых долгах за капремонт.

Единая квитанция ЖКХ с информацией о счетах на все коммунальные услуги начнёт приходить петербуржцам с 2023 года. Об этом заявил председатель Жилищного комитета города Олег Зотов в ходе "нулевых" чтений бюджета в среду, 31 октября.

Напомним, что ранее Жилком анонсировал введение документа в ноябре 2022 года, однако позже процедуру перенесли. Глава ведомства уточнил, что сейчас проходят корпоративные процедуры по созданию Единого расчетного центра, задача которого сведётся к доставке квитанции. Как и было заявлено, для этих целей объединят ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" и ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Жилищный комитет на прошлой неделе завершил межведомственную работу с привлечением управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний, Комитета по энергетике по выработке наиболее понятной, оптимальной и технически реализованной формы платежного документа.

Олег Зотов, глава Жилищного комитета Петербурга

Также Зотов пообещал заранее выслать депутатам новый бланк будущей квитанции. Некоторые парламентарии в свою очередь сообщили, что сами пока не могут разобраться с возникшими долгами за капремонт.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге тарифы ЖКХ могут вырасти на 7,7-7,8% в следующем году.

Фото: Piter.TV