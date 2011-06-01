В Петербурге хотят разработать закон, который позволит убирать из дворов брошенные машины

Некоторые из них мешают уборке дворов.

Депутаты ЗакСа совместно с сотрудниками Жилищного комитета и Государственной административно-технической инспекцией хотят урегулировать вопрос с бесхозными машинами, которые годами стоят во дворах. Об этом "Петербургскому дневнику" заявил депутат Алексей Цивилев.

Сейчас инспекторы не имеют права эвакуировать автомобили, которые выглядят целыми, но которыми никто не пользуется долгое время.

Автомобиль, даже без номеров, – это чья-то собственность, и просто так перемещать ее нельзя. Есть правила, регламентирующие, как поступать с разукомплектованными транспортными средствами. Их-то можно вывезти на спецстоянку, а потом признать бесхозными по суду. Если номеров нет, вывезут сразу, а если есть – попытаются найти владельца. Но если автомобиль выглядит целым, а при этом стоит на одном месте годами, то для его перемещения нет никаких рычагов, а надо, чтобы были. Алексей Цивилев.

По словам парламентария, в этом году для этих целей будет создана совместная группа.

Фото: Piter.tv