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Петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января
Сегодня, 8:05
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Петербуржцы начнут получать новую квитанцию ЖКУ с января

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На данный момент расчётные центры "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство" уже сотрудничают с рядом ресурсоснабжающих организаций.

Единая квитанция оплаты услуг ЖКУ начнёт действовать в Северной столице с января 2023 года. Об этом сообщили гендиректор "Петроэлектросбыта" Денис Шабарин и зампредседателя Жилищного комитета Северной столицы Роман Канивцов в ходе встречи с членами постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды. 

Напомним, что Жилком представил проект единой квитанции в сентябре: одновременно с этим было объявлено о скором объединении расчётных центров "Петроэлектросбыта" и ВЦКП "Жилищное хозяйство". По данным пресс-службы городского парламента, несколько ресурсоснабжающих организаций уже стали частью проекта. На данный момент главная электросбытовая компания ведёт обслуживание около 1,3 млн лицевых счетов.

Также на встрече с депутатами присутствовало руководство ГУП "ТЭК СПб", "Теплосети" и регионального оператора капремонта. Они ответили на вопросы о порядке расчётов и заключении договоров с УК.

Фото: Piter.TV

Теги: жку, закс петербурга, квитанция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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