На борьбу с огнем в "Невской мануфактуре" прилетел вертолет

На место пожара на Октябрьской набережной, 50 прилетел вертолет. По последним официальным от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, площадь возгорания составляет 4 тыс. квадратных метров, а сейчас, возможно, и больше. С огнем борются более 400 человек. На месте находится корреспондент Piter.TV.
Тушить пожар с воздуха будет вертолет К-32. В пламени пострадали два сотрудника МЧС, еще одного разыскивают. По предварительным данным, мужчина погиб. Погибшему командиру отделения 64 ПСЧ Илье Б. был 31 год.
Сообщение о пожаре поступило в первом часу дня 12 апреля. Огонь охватил четыре этажа шестиэтажного кирпичного здания. В третьем часу рухнула кровля.
Piter.TV опубликовал кадры с места.
Видео: Piter.TV
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