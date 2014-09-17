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На борьбу с огнем в "Невской мануфактуре" прилетел вертолет

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С пожаром борются уже три часа. Площадь возгорания только возрастает.

На место пожара на Октябрьской набережной, 50 прилетел вертолет. По последним официальным от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, площадь возгорания составляет 4 тыс. квадратных метров, а сейчас, возможно, и больше. С огнем борются более 400 человек. На месте находится корреспондент Piter.TV.

Тушить пожар с воздуха будет вертолет К-32. В пламени пострадали два сотрудника МЧС, еще одного разыскивают. По предварительным данным, мужчина погиб. Погибшему командиру отделения 64 ПСЧ Илье Б. был 31 год.

Сообщение о пожаре поступило в первом часу дня 12 апреля. Огонь охватил четыре этажа шестиэтажного кирпичного здания. В третьем часу рухнула кровля.  

Piter.TV опубликовал кадры с места. 

Видео: Piter.TV

Теги: невская мануфактура, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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