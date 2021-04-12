У "Невской мануфактуры" рухнула кровля при пожаре. Огонь продолжает распространяться

Пожар тушат уже два часа. Было решено задействовать вертолет.

Количество спасателей, задействованных при пожаре на "Невской мануфактуре", достигло более 200 человек. По последним данным ГУ МЧС по Петербургу, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Огонь полностью охватил четыре этажа кирпичного шестиэтажного здания.

Возгорание произошло в доме №50 на Октябрьской набережной в 12 часа дня 12 апреля. По информации корреспондента Piter.TV, к месту не подъехать: Володарский мост и участок Искровского проспекта от Крыленко до Тельмана перекрыли. Водители едут в дыму по набережной.

По предварительным данным от нашего источника, два человека пострадали, они получили ожоги, один погиб. Предположительно, это рабочий. Около 40 человек эвакуировали.

Видео: Piter.TV