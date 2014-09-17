Пожар на "Невской мануфактуре": фото и видео

Канал Piter.TV ведет репортаж с площадей "Невской мануфактуры". Днем, 12 апреля, здесь начался серьезный пожар. Есть пострадавшие.

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Пожар в комплексе производственных помещений на Октябрьской набережной, 50 в Санкт-Петербурге, стал главным событием этого понедельника. Первыми о возгорании сообщили представители пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу. Они же поделились кадрами работы спасателей в здании "Невской мануфактуры".

К 14.30 на объект прибыли и репортеры Piter.TV. Мы каждые полчаса публикуем свежие фото и видео пожара. Наша съемочная группа работает как на территории "Невской мануфактуры", так и на противоположном берегу Невы.

В кирпичном, 6-и этажном, нежилом, размерами 35х150 метров здании происходит горение 4 - х этажей по всей площади, произошло обрушение кровли на площади 1500 кв.метров и межэтажных перекрытий. Площадь пожара составляет 4000 кв.м. пресс-служба МЧС по Петербургу.

На данный момент известно, как минимум, о троих пострадавших бойцах МЧС. По данным СМИ, один из спасателей погиб, еще двое находятся в больнице.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, МЧС поо СПб