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На базе завода Nissan в Петербурге могут начать производство китайских автомобилей
Сегодня, 9:57
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На базе завода Nissan в Петербурге могут начать производство китайских автомобилей

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На данный момент всматривается вероятность партнёрства с госконцерном First Automobile Works.

Работа на бывшем заводе Nissan в Северной столице может быть возобновлена при помощи китайского автоконцерна First Automobile Works (FAW). Посредником такого партнёрства станет КамАЗ. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Напомним, что российские активы Nissan были переданы в собственность ФГУП Минпромторга. Об этом объявили 11 октября. Организация получила не только завод в Петербурге, но и производство а центром продаж в Москве.

Партнером в обсуждаемой сделке может КамАЗ, однако у него есть конкуренты. На какой стали находятся переговоры с FAW, не разглашается. В Минпромторге информацию пока не комментируют.

Ранее мы сообщили о том, что гатчинское предприятие наращивает производство железобетонных изделий.

Фото: Piter.TV

Теги: завод nissan, машина, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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