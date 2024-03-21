На Западе запаниковали из-за произошедшего на военных учениях в Белоруссии

В Госдепе оценили участие Индии в военных учениях Союзного государства.

Индия перешла красные линии, отправив своих военнослужащих на маневры "Запад-2025". Соответствующее заявление сделали сотрудники британского издания The Times со ссылкой на слова бывшего заместителя помощника американского государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дэвида Меркеля.

Активное участие Индии в учениях "Запад" <...> вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности. Дэвид Меркель, экс-сотрудник Госдепа США

Экс-дипломат из Вашингтона пояснил, что Нью-Дели таким образом продемонстрировал приоритет, который страна отдает отношениям с российским руководством. А немецкий аналитик по внешней политике Ульрих Шпек указал, что Индия "перешла красную черту". Газета Соединенного королевства со ссылкой на аналитиков пишет, что такое решение стало тревожным сигналом для США.

Напомним, что военные учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября. Ключевой темой событий стало применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Бойцы отрабатывают совместные действия белорусских и российских сил, готовность к отражению возможной агрессии со стороны противника. За маневрами наблюдали представители 23 государств мира, в том числе трех стран-членов НАТО. Кроме США, речь идет о Турции и Венгрии.

Фото: pxhere.com