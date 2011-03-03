На Владимирском проспекте петербуржцы заметили "сосульку-убийцу"

По словам мужчины, в центре ответили, что "передали информацию в район". После этого не появилось ни рабочих, ни ограждения.

Во вторник, 14 декабря, в Центральном районе Петербурга горожане заметили "сосульку-убийцу". Льдина свисает с крыши дома №16 на Владимирском проспекте, у перекрестка с Колокольной улицей. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Петербуржец, который заметил сосульку, сообщил в Городской мониторинговый центр об опасности, однако никаких действий от центра не было предпринято.

По словам мужчины, в центре ответили, что "передали информацию в район". После этого не появилось ни рабочих, ни ограждения. От падения большой сосульки могут пострадать пешеходы.

Напомним, что жертвами плохой уборки коммунальщиков стали мужчина и женщина. На 33-летнюю петербурженку глыба льда упала на набережной реки Мойки. В крайне тяжелом состоянии ее госпитализировали. Огромный кусок льда травмировал мужчину у дома на 3-й Советской улице. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и травмами головы.

Ранее мы сообщали, что за сутки от гигантских сосулек в Петербурге пострадали четыре человека. Жертвами наледи стали две женщины, мужчина и 10-летний мальчик.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Егор Анатольевич