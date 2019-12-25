На Выборгском шоссе столкнулись три легковушки

Информация о пострадавших не поступала

Во вторник, 14 декабря, на Выборгском шоссе в Петербурге произошла массовая авария. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Участниками дорожного происшествия стали сразу три автомобиля. Как предположили очевидцы, виной этому скользкая дорога. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее на Владимирском проспекте петербуржцы заметили "сосульку-убийцу". По словам мужчины-заявителя, в центре ответили, что "передали информацию в район". После этого не появилось ни рабочих, ни ограждения.

Ранее при пожаре в квартире на проспекте Стачек погиб ребенок. Пожар произошел в двухкомнатной квартире.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Данила Мутных