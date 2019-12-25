При пожаре в квартире на проспекте Стачек погиб ребенок

Пожар произошел в двухкомнатной квартире.

В Кировском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире, в результате которого погиб ребенок. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

В 15:43 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Стачек, дом №134. Выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, в которой обгорела обстановка на площади 4 квадратных метров.

В 16:05 пожар ликвидировали. С огнем боролись 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее двух подростков доставили в реанимацию после пожара в Доме Чубакова. Жители просят разобраться.

Фото: Piter.TV