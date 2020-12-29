Управляющие компании тоже вовлечены в контроль ситуации.

На Васильевском острове продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии. О ходе работ ночью 10 января рассказали в пресс-службе районной администрации. Там поведали, что специалисты "Теплосети" по состоянию на 22 часа 9 января должны протащить еще один участок трубы.

На 22 ч. специалистам Теплосети осталось отработать 4 стыка и протащить 1 кусок трубы после демонтажа аварийного участка сети и замены его на новый. УК принимаются меры по сохранению внутридомовых систем отопления и вентиляции зданий, утеплению стояков и тамбуров, организован обход и контроль. – написали представители районной администрации.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Несколько домов на Васильевском острове остались без отопления из-за коммунальной аварии с 8 января.

Для решения ситуации создан оперативный штаб – туда вошли представители "Теплосети", Жилищного комитета, комитета по энергетике, районной администрации, управляющих компаний (УК) и жилищного агентства. УК на месте поддерживают дома в тепле, каждые два часа контролируются параметры теплоносителя.

Фото: пресс-служба администрации Васильевского острова