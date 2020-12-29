На Васильевском острове продолжается ликвидация аварии на теплосетях

Для решения ситуации создан оперативный штаб.

Продолжается ликвидация аварии на теплосетях на Васильевском острове – без тепла остались дома на улице Кораблестроителей и Морской набережной. О ликвидации ЧП рассказали на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте" 9 января.

Планируется, что до 6 утра пройдет монтаж новых труб, которые уже завезли. С 6 до 8 утра ожидается заполнение трубопровода, с 8 до 9 утра – промывка, а потом – запуск системы. Для решения ситуации создан оперативный штаб – туда вошли представители "Теплосети", Жилищного комитета, комитета по энергетике, районной администрации, управляющих компаний (УК) и жилищного агентства.

УК на месте поддерживают дома в тепле, каждые два часа контролируются параметры теплоносителя.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Несколько домов на Васильевском острове остались без отопления из-за коммунальной аварии с 8 января.

Фото: пресс-служба администрации Васильевского острова