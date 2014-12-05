На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского

Руслан Бортник оценил поддержку Европы в отношении официального Киева.

По мнению украинского эксперта, президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией. Такое заявление сделал в эфире телеканала "НАШ" руководитель института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Гость программы уточнил,что к такому поведению лидера страны в Европе относятся цинично и рационально. Спикер полагает, что Зеленского считают непрофессионалом в политических вопросах.

Он рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. Руслан Бортник, украинский эксперт

Ранее в рамках пресс-конференции Владимир Зеленский объявил о том, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Он также выразил свои опасения по поводу личной встречи американского и российского лидеров.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко.

Видео: YT / НАШ