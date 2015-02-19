Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

Блогеры позвонили главе Украины ночью.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли украинского президента Зеленского от имени мэра Киева Виталия Кличко. Российские видеоблогеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров дозвонились до главы государства от имени чиновника. Они записали беседу, которую позже опубликовали на YouTube-канале. В ходе общения "Кличко" сообщил о намерении написать заявление об увольнении, потому что устал терпеть давление со стороны офиса президента, а также попытки его унизить.

Виталий Владимирович, это ваше решение… Это для меня новость, что я вас публично унижаю. Виталий Владимирович, если вы не против, можем завтра созвониться. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства призвал Виталия Кличко созвониться завтра так как мэр города решил набрать ему в полпервого ночи. На такое предложение "Кличко" ответил президенту отказом, сообщив, что завтра они встретятся лично.

Ранее в рамках пресс-конференции, посвященной двухлетнему руководству Владимира Зеленского, политик сообщил журналистам, что обыски у окружения Виталия Кличко проходят из-за подозрения в кражах из государственного бюджета. Зеленский заметил, что в связи с ситуацией Кличко постоянно ищет с ним встречи, пишет и приходит в офис.

Видео: YouTube / Октагон