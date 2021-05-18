В этот момент глава города был в спортзале.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала "Украина 24". В этот момент сам глава города находился на утренней тренировке. К 07:30 утра он уже уехал в спортзал, поэтому неизвестным никто не открыл входную дверь.

Вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь. Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Дверь в квартиру была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше. Виталий Кличко, мэр Киева

Мэр заметил, что готов сотрудничать с правоохранительными службами и открыт к диалогу в случае такой необходимости. Он уточнил, что позже ему поступила информация о том, что вооруженные люди пришли в квартиру, расположенную двумя этажами ниже. Там проживают сотрудники оперного театра. Чиновник уточнил, что "тами сказали", что владельцы сдают помещение "каким-то врагам государства, раз пришла СБУ".

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Видео: YouTube / КИЇВ.NEWSROOM