Документ о формировании кибервойск пойдет на подпись президенту Украины.

На Украине создадут новый вид войск. Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник объяснил, что речь идет о формировании кибервойск. Документ будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому.

Это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Эксперт напомнил, что вопрос обсуждался на закрытом заседании СНБО. В общей сложности были подняты восемь тем. В списке важных вопросов кроме кибербезопасности также значилась биологическая безопасность страны.

Армия Украины впервые применила на Донбассе ракетные комплексы США.

Фото: YouTube/Shuster online