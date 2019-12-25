Армия Украины впервые применила в Донбассе ракетные комплексы США

Сообщается, что стрельба велась под руководством инструкторов НАТО.

Вооруженные силы Украины впервые применили на территории Донбасса ракетные комплексы, которые ранее были переданы США. Об этом сообщает Avia.pro.

Под обстрел ВСУ попал поселок Красный Партизан, который располагается неподалеку от Донецка.

По данным интернет-ресурса, украинскими военнослужащими был совершен минимум один залп из американского противотанкового ракетного комплекса TOW. Также использовались минометы. Со стороны ДНР сообщается об одном погибшем и трех раненых.

Источник издания сообщил, что огонь из TOW велся под контролем инструкторов НАТО, которые прибыли на позиции украинской армии несколько дней назад.

Ранее в Украине пожаловались на незначительный рост оборонного потенциала.

Фото: wikichi.ru