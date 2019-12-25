В Украине пожаловались на незначительный рост оборонного потенциала

Военный эксперт отметил, что власти страны недостаточно финансируют военную отрасль.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что рост боевого потенциала Украины происходит в недостаточных для современных условий темпах. Об этом он написал в своей публикации на сайте издания LB.ua.

Эксперт считает, власти Украины мало уделяют внимания обороне страны. Так Бадрак отметил, что не проводится никаких реформ СБУ, а также не происходит должного финансирования перевооружения государства.

По сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это шаги пока микроскопические. Они явно несопоставимы. Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения

Бадрак подчеркнул, что Украина никак не продвинулась в создании "единого цифрового поля" по ведению боевых действий. Также у страны отсутствует разработка оружия с использованием новейших технологических возможностей.

Ранее Украина насчитала 407 тысяч участников войны на Донбассе.

Фото: pixabay.com