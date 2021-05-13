Ветеранами боевых действий считаются 200-250 тысяч человек.

Украина насчитала 407 тысяч участников войны на Донбассе. Об этом журналистам местного телеканала "Дом" рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун. Чиновник уточнил, что по стране зафиксировано порядка 787 тысяч человек, принимавших участие в боевых действиях.

Процентов 50 и далее проходят военную службу в различных силовых структурах нашего государства. То есть остается примерно 200-250 тысяч участников боевых действий, которые в настоящее время являются ветеранами. Александр Порхун, украинский чиновник

Эксперт пояснил, что в настоящее время Киев работает над тем, чтобы сформировать электронный реестр участников сражений. Чиновники планируют связаться с каждым военнослужащим. У них власти будут спрашивать о том, кем они хотят видеть себя в гражданской жизни.

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Видео: Youtube/Всеукраїнський Форум Україна 30