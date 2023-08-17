Николай Уршалович рассказал об этом украинским журналистам.

Временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил на пресс-конференции с местными журналистами в Военном медиацентре о том, что боевики батальона "Азов*" (* - запрещенное на территории движение, признанное неонацистским, экстремистским и террористическим) снова начинают принимать участие в сражениях в регионе конфликта. Стоит уточнить, что речь идет о нарушении киевским режимом договоренностей по обмену военнопленными, которые были достигнуты в 2022 году.

Бригада специального назначения "Азов"* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества Николай Уршалович, врио главы департамента планирования Нацгвардии Украины

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил о том, что вернувшиеся из Турции боевики батальона снова будут принимать участие в боевых действиях.

Боец неонацистов признался в надругательстве над убитой ими женщиной в Мариуполе.

Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України