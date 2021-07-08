На Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО

Евгений Мураев прокомментировал отчаянные попытки Киев вступить военный альянс и ЕС.

На Украине рассказали об "истерике" президента Владимира Зеленского из-за НАТО. В эфире местного телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады оценил действия официального руководства страны по вопросу возможного вступления в военный альянс и Евросоюз.

Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты. Евгений Мураев, украинский политик

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай объяснил журналистам, что даже проведенные на Украине реформы не гарантируют государству вступления в Североатлантический альянс. Он уточнил, что не только Киев должен быть готов к членству в НАТО, но и сам альянс должен быть готов к расширению состава. Граждане Нидерландов на "консультативном" референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной проголосовали против данного документа. Также Будапешт блокирует соглашение из-за нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

Украине предрекли распад на четыре части.

Видео: Youtube/НАШ