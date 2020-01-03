В НАТО ответили на запрос Зеленского о вступлении в альянс

Отмечается, что это политические решения.

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы не гарантируют, что Украина сможет вступить в альянс.

Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии, — сказал Аппатурай.

Он подчеркнул, что альянс должен быть готов к расширению, а не только Украина к вступлению в НАТО.

Ранее стало известно, что Зеленский надеется получить новый сигнал по членству Украины в НАТО в 2023 году. Она отметил, что украинским властям необходимо получить список реформ, которые неоьходимо реализовать для вступления страны в альянс.

Видео: YouTube / in time Ukraine