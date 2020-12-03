Экс-депутат не исключает варианта того, что Украина последует примеру Югославии.

Украине предрекли распад на четыре части. Об этом в эфире местного телеканала "Наш" рассказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По мнению политика, в будущем страна может повторить судьбу Югославии из-за конституции и ситуации, которая складывается внутри государства.

Мы вообще должны предполагать, что еще территориально мы потеряем в ближайшее время. Мы же понимаем, что Югославия была не последняя страна, которую разделили в прошлом веке, в этом веке, это, скорее всего, будет Украина. Евгений Мураев, бывший украинский депутат

Эксперт напомнил, что Румыния, Венгрия и Польша безвозмездно вкладывают денежные средства в сопредельные украинские территории. По словам Мураева, они делают это ради собственных целей. Также эти страны в большом количестве дают гражданам Украины свои паспорта. Политик уточнил, что Киев экономически является нежизнеспособным, не имеет перспективы и живет в кредит. Мураев выступил с критикой слова Владимира Зеленского о том, что СССР был для Украины "агрессором". Он заметил, что по этой логике Украина должна отдать пять подаренных областей Европе.

Советник Ельцина рассказал о просьбе глав СССР избежать кровавого распада Союза.

Видео: YouTube / НАШ