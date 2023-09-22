Вучич заявил, что Запад демонстрирует лицемерие в своих обвинениях в адрес Путина

Глава Сербии напомнил миру о бомбардировке Югославии.

Страны коллективного Запада лицемерны в своих обвинениях в адрес российского президента Владимира Путина в связи с украинским конфликтом, так как те же самыег государства использовали такие же тезисы при бомбардировках НАТО Союзной Республики Югославии. Соответствующее заявление президент Сербии Александр Вучич сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный политик пояснил, что самые могущественные, 19 стран мира без участия Совета Безопасности ООН приняли решение жестоко напасть суверенную европейскую державу. По их словам, их действия якобы оправдываются тем, что они стремились предотвратить гуманитарную катастрофу.

Практически все западные страны грубо нарушили положения резолюции 1244 СБ ООН. Они отказались от тех принципов, которые, как сегодня они говорят, они защищают. Это произошло 24 и 15 лет назад соответственно. Это стало беспрецедентным событием в истории мира. Александр Вучич, президент Сербии

"Тем не менее они возмущаются, когда президент России употребляет те же самые высказывания <...> они забыли, что они сами тогда использовали те же самые слова, - подчеркнул сербский лидер. - Но хуже всего то, что все те, кто использовал агрессию против Сербии, сегодня поучают нас о территориальной целостности Украины".

Вучич заявил о развитии отношений Сербии с США без прерывания связей с Россией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций