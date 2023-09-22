Вучич заявил о развитии отношений Сербии с США без прерывания связей с Россией

Глава Сербии оценил внешнюю политику страны.

Белград развивает отношения с Вашингтоном, странами Азии, Латинской Америки Африки, но и не прерывает связей с Россией. Соответствующее заявление глава государства Александр Вучич сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами. Александр Вучич, президент Сербии

Иностранный политик заметил, что в его государстве не разделяют людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с Китаем, Южной Кореей, Японией,многими арабскими и мусульманскими странами остаются на высочайшем историческом уровне. Вучич пояснил, что власти не хотя и прерывать исторические контакты с Москвой.

Президент Сербии Вучич заявил об уважении территориальной целостности Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций