Президент Сербии Вучич заявил об уважении территориальной целостности Украины

Глава страны оценил разговор с украинским президентом в Афинах.

Сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил события в непризнанном регионе Косово и украинский кризис. Главы государств встретились друг с другом в ходе рабочей поездки в Афины. Представитель Белграда подчеркнул приверженность европейской страны к уважению территориальной целостности.

Хороший и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Александр Вучич, президент Сербии

Накануне политик говорил журналистам о том, рассчитывает на то, что Киев будет уважительно относиться к территориальной целостности Сербии. Глава страны подчеркивал, что киевский режим одномоментно лишится всего в том случае, если признает независимость региона Косово. Однако президент Вучич полагает, что Украина остается дружественной Сербии страной.

Вучич заявил, что БРИКС стремится стать альтернативой коллективному Западу.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић