Вучич заявил, что БРИКС стремится стать альтернативой коллективному Западу

Глава Сербии оценил изменения на геополитической арене.

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станет историческим моментом на геополитической арене, после чего данное объединение приобретет статус глобального игрока. Соответствующее заявление журналистам в рамках рабочей поездки в Афины сделал сербский президент Александр Вучич. Политик счел, что на мировой арене "игра становится все интереснее".

Я не уверен, что они смогут принять это решение сегодня, но если они его примут, это, безусловно, будет историческое решение и важное решение. Они спустя многие десятилетия становятся глобальным игроком, который стремится создать альтернативу коллективному Западу. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине.

Фото и видео: YouTube / Tanjug News Agency official