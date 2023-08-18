Вучич заявил, что Запад не может победить Россию на поле боя на Украине

Страны коллективного Запада постараются "залатать дыры" в общем политическом фронте против России, так как сейчас становится очевидно, что международные союзники киевского режима не могут победить ее на поле боя на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире местного "Радио и телевидения Сербии" сделал президент Сербии Александр Вучич. Политик добавил, что ожидает в конце августа и сентябре обострения внешнеполитического давления на Сербию.
Ситуация на Украине такова, что сейчас ясно – на поле боя не можете легко победить Россию, и не хочу сказать, что Россия может победить, потому что не думаю, что может. Но также и ясно, потому что многие ожидали <…>, что Украина с легкостью победит с современным западным оружием, что нет.
Александр Вучич, президент Сербии
Политик уверен в том, что Западу сейчас важно важно укрепить общий фронт против РФ. Они просят Белград ввести санкции против Москвы.
Вучич считает, что Сербию будут пытаться изолировать.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
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