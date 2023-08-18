Вучич считает, что Сербию будут пытаться изолировать

Президент Сербии оценил ситуацию с давлением на страну из-за санкций против России.

Сербский президент Александр Вучич ожидает в августе или начале сентября текущего года обострения внешнеполитического давления на Сербию по введению антироссийского санкционного давления и попытки изоляции Белграда на международной арене. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного "Радио и телевидения Сербии". Политик указал СМИ на ряд ритических публикаций, размещенных в западных СМИ, которые появились на прошедшей неделе. Он добавил, что власти попытаются сохранить собственную позицию на геополитической арене.

Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что ожидает попытки внешнеполитической изоляции сербского руководства, но разговоры о чем "слушает уже 10 лет". Он уверен, что страна не сможет быть изолирована, так как ведет разумную политику. При этом политик признал, что ситуация складывается сложная. Глава государства призвал население быть не на стороне России или США, а за Сербию.

Вучич отметил стойкость экономики России, несмотря на действие санкций.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић