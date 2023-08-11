Вучич отметил стойкость экономики России, несмотря на действие санкций

Глава Сербии прокомментировал ослабление курса рубля.

Российская экономическая система демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал на Запада и в мире. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Happy TV сделал сербский президент Александр Вучич. По мнению главы государства, в Москве хорошо подготовились к санкционному давлению со стороны недружественных стран. Он заметил, что сейчас люди говорят о том, что национальная валюта РФ ослаблена за последний год, как и экономика.

Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал. Видно, что они готовились к этому, готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту. Это очень трудно сделать. Александр Вучич, президент Сербии

Ранее сербский лидер заявлял о том, что власти Белграда не готовы вводить ограничения против России из-за своих моральных принципов.

Вучич исключил победу коллективного Запада над Россией на поле боя на Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић