Глава Сербии оценил развитие украинского кризиса.

Объединившиеся для помощи киевскому режиму и поставляющие военную помощь для Вооруженных сил Украины страны коллективного Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя. Такое мнение выразил в эфире местного телеканала Happy TV сербский президент Александар Вучич.

Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия. Александр Вучич, президент Сербии

Глава государства отдельно указал на то, что региональный конфликт перешел в стадию "на истощение", поэтому Белград внимательно следит за различными мирными инициативами, которые все чаще появляются. В Сербии рассчитывают на перемирие между сторонами, которое отвечает интересам, в том числе Вашингтона, так как это решение позволит стабилизировать мировую экономическую систему.

Вучич: Сербия не откажется от независимой политики и старых дружеских связей.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић