Вучич: Сербия не откажется от независимой политики и старых дружеских связей

Президент оценил стремление к принятию независимых решений и свободе в Сербии.

Белград продолжит проводить независимую политику и поддерживать добрые отношения со странами, с которыми ее связывают традиционные узы дружбы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед нацией, проводившегося в прямом эфире на местном телевидении. Политик указал гражданам на то, что сербы хотят быть частью европейского сообщества, однако гордятся свободой и самостоятельным принятием решений. Люди не боятся остаться единственными, которые не боятся проводить такую политику.

Суть нашей политики - самостоятельная, независимая Сербия, которая находится на пути в Европу, но которая сохраняет связи со своими традиционными друзьями. Мы принимаем решения, это наша политика, наше кресло. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Сербии обратился к истории своей страны, указав, что власти страны всегда были независимы и могут решить, вводить ли им против кого-либо санкции или нет, так как не допускают вмешательства извне во внутренние дела страны.

Вучич заявил о санкционном давлении на Сербию из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић