Вучич пожаловался на санкционное давление на Сербию из-за Украины

Глава Сербии рассказал о поддержке Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Сербский президент Александр Вучич заявил о растущем внешнем давлении на Белград и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины в свете украинского конфликта за счет введения персонального санкционного давления в отношении местных политических лидеров. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед СМИ.

Экономическая ситуация непростая... Мы окажем, сколько сможем в будущем, еще более значимую поддержку Республике Сербской. Знаем, что главный удар будет в том, чтобы показать, что РС БиГ не может выстоять, чтобы мы умоляли кого-то "великого" извне. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что руководитель Сербского государства и патриарх Сербский Порфирий в четверг 3 августа начали двухдневную поездку по Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Делегацию принимают Милорад Додик и руководство боснийских сербов. Александр Вучич пояснил, что в Белграде всегда помнят о международном праве, как и о собственном народе. Вопрос санкций власти считают серьезной проблемой. В частности, они касаются руководителя государственной безопасности (Агентства безопасности и информации) Александра Вулина.

Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии.

Фото и видео: YouTube /Александар Вучић