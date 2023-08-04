Вучич заявил об антироссийской гибридной деятельности Запада в Сербии

Глава Сербии рассказал о провокациях против Белграда.

Страны коллективного Запада могут использовать мессенджер Telegram, создавая каналы под видом российских, с целью распространения удобной им информации. В том числе эти сведения могут быть направлены против Сербии. Соответствующее заявление в интервью для местного телеканала PTC сделал глава государства Александр Вучич. По словам политика, такая деятельность осуществляется для того, чтобы патриотически настроенная часть граждан подталкивалась к осуществлению революции.

...Потом каждая вторая, третья новость - против Вучича. Когда мы начинаем проверять, откуда это идет, каким образом, мы видим ту самую российскую пропаганду, но понимаем, что это идет из соседней страны, которая является членом НАТО. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич: Сербию и Северную Македонию соединит скоростная железная дорога.

Фото и видео: YouTube /Александар Вучић