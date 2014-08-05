Вучич: Сербию и Северную Македонию соединит скоростная железная дорога

Глава Сербии рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры.

Строящаяся на территории Сербии скоростная железная дорога соединит страну с соседней Северной Македонией. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава государства Александр Вучич. Политик выступил совместно со своим иностранным коллегой Стево Пендаровски в среду второго августа. Он добавил, что сейчас власти работают над объединением транспортных систем.

Построим скоростное полотно "Белград - Ниш", начинаются работы на участке в 23 километра "Ниш - Брестовац", это 60-70 миллионов евро. Еще 450 миллионов евро будет стоить железная дорога до Прешево, пограничного перехода. Александр Вучич, президент Сербии

", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что у братских народов не осталось открытых вопросов после признания Сербской православной церковью автокефалии Македонской православной церкви.

Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич.

Фото и видео: YouTube /Александар Вучић