Вучич: Сербию и Северную Македонию соединит скоростная железная дорога

Строящаяся на территории Сербии скоростная железная дорога соединит страну с соседней Северной Македонией. Соответствующее заявление перед журналистами сделал глава государства Александр Вучич. Политик выступил совместно со своим иностранным коллегой Стево Пендаровски в среду второго августа. Он добавил, что сейчас власти работают над объединением транспортных систем.
Построим скоростное полотно "Белград - Ниш", начинаются работы на участке в 23 километра "Ниш - Брестовац", это 60-70 миллионов евро. Еще 450 миллионов евро будет стоить железная дорога до Прешево, пограничного перехода.
Александр Вучич, президент Сербии
", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что у братских народов не осталось открытых вопросов после признания Сербской православной церковью автокефалии Македонской православной церкви.
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич.
Фото и видео: YouTube /Александар Вучић
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