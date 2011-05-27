Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО. Соответствующее заявление глава Сербии Александр Вучич сделал в эфире местного телеканала TV Prva. Политик отметил, что официальные власти в Белграде пытаются всеми возможными способами сохранить мир в регионе. Гость шоу считает, что жители страны не должны беспокоиться до того момента, пока не увидят его в военной форме. Он добавил, что Сербия не хочет "возвращать сыновей матерям в гробах".
Он добивается обоснований для бессмысленных вещей, которые произносит, и хочет втянуть Сербию в конфликт с НАТО... Мы должны этого избежать.
Александр Вучич, президент Сербии
Александр Вучич добавил, что именно поэтому власти в стране вкладывают большой труд и энергию и "иногда молчат" на злодеяния, которые исходят из Приштины. Он призвал коллег из Белграда и дальше реагировать мягко, так как речь идет не о слабости, а об ответственности перед гражданами.
Посол России в Сербии заявил, что РФ не допустит приема Косова в ООН.
Фото и видео: YouTube / TV Prva
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