Александр Боцан-Харченко оценил перспективы Приштины в Совете Европы.

Россия не допустит присоединения Косова к Организации Объединенных Наций, потому что абсолютно недостижимая цель. Соответствующее мнение в дискуссии на площадке международного клуба "Валдай" высказал российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Естественно, Россия не допустит приема Косова в ООН, что, собственно говоря, является главным для Запада, Приштины. В силу российской позиции непризнания Косова, нашей приверженности решению Совета Безопасности ООН, резолюции 1244 и поддержке Белграда абсолютно цель недостижима. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Российский дипломат обратил внимание на то, что странам коллективного Запада на фоне антироссийских санкций удалось продвинуть "процедуру присоединения или приема Косова в Совет Европы". Александр Боцан-Харченко считает, что такое решение было бы невозможно, когда Москва являлась членом этой организации. Однако сейчас такая процедура движется вперед. Он не исключил, что делегаты сделают непризнанный регион Косово членом Совета Европы, и Запад будет рассматривать это как некий прорыв в дальнейшем процессе международного признания или оформления международного признания Приштины.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"