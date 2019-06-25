Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством. Об этом он заявил журналистам на брифинге.
Комментируя ситуацию с похожей на сербского лидера куклой, повешенной на массовом протесте оппозиции накануне, Вучич отметил, что в его работу входит "терпеть это свинство и гадости". Он подчеркнул, что все эти годы у протестующих были "виселецы".
Я президент республики, и моя работа – терпеть угрозы смертью.
Александр Вучич, президент Серии
Ранее Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским санкции против России.
Фото: YouTube / Александар Вучић
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