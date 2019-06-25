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Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством
Сегодня, 15:45
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Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством

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Сербский лидер отметил, что в его работу входит "терпеть это свинство и гадости".

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно получает 200 угроз убийством. Об этом он заявил журналистам на брифинге.

Комментируя ситуацию с похожей на сербского лидера куклой, повешенной на массовом протесте оппозиции накануне, Вучич отметил, что в его работу входит "терпеть это свинство и гадости". Он подчеркнул, что все эти годы у протестующих были "виселецы".

Я президент республики, и моя работа – терпеть угрозы смертью.

Александр Вучич, президент Серии

Ранее Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским санкции против России.

Фото: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, президент сербии, угрозы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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