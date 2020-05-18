Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским санкции против России

Глава Сербии называл Зеленского "человеком, который общается уважительно".

Сербский президент Александар Вучич сообщил журналистам в эфире местного телеканала Prva TV о том, что в ходе краткой беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе не были затронуты вопросы, касающиеся введения западных антироссийских санкций. Политик добавил, что власти в Белграде по-прежнему не собираются вводить эти запреты или ограничения в адрес Москвы. Таким образом глава государства ответил на вопрос ведущей, которая попросила его оценить критические высказывания, прозвучавшие в Сербии по поводу его рукопожатия с Зеленским.

Что вы хотите, чтобы я не пожимал руку президенту большой страны, которая не признает Косово, которая ничего плохого Сербии не делала? Мы никогда не были врагами с Украиной, не являемся ими и сегодня. Почему мы должны вводить сейчас санкции из-за того, что я стоял четыре минуты, говорил с Зеленским и пожал ему руку? Александр Вучич, президент Сербии

По словам Александра Вучича, его украинский коллега вел себя уважительно, обсуждались территориальная целостность и ООН.

Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић