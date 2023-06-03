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Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства

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Глава Сербии рассказал о поддержке Косова со стороны Запада.

Косовоалбанские власти в Приштине уверены в своей безнаказанности, так как при любых односторонних шагах со стороны непризнанного региона коллективный Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем местных сербов. Такое мнение в эфире телеканала TV Prva.

Все на Западе знают, что виноватКурти, но нам от этого никакой пользы. Он знает - чтобы ни сделал, то американцы, англичане и немцы, остальные менее твердо, будут за то, что сербам нельзя ставить под угрозу "территориальную целостность".

Александр Вучич, президент Сербии

,Напомним,что ранее глава  государства объявил о том,что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: kfor, александр вучич, запад, косово, нато, сербия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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