Глава Сербии рассказал о поддержке Косова со стороны Запада.

Косовоалбанские власти в Приштине уверены в своей безнаказанности, так как при любых односторонних шагах со стороны непризнанного региона коллективный Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем местных сербов. Такое мнение в эфире телеканала TV Prva.

Все на Западе знают, что виноватКурти, но нам от этого никакой пользы. Он знает - чтобы ни сделал, то американцы, англичане и немцы, остальные менее твердо, будут за то, что сербам нельзя ставить под угрозу "территориальную целостность". Александр Вучич, президент Сербии

,Напомним,что ранее глава государства объявил о том,что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић