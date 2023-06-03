Вучич не уверен, смогут ли повторные выборы на севере Косово решить кризис

Глава Сербии оценил предложение европейских лидеров.

Сербский президент Александр Вучич выразил неуверенность в том, что повторные муниципальные выборы в северной части Косово и Метохии помогут разрешить нынешнее обострение регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире местного телеканала TV Prva сделал глава государства. Политик заметил, что у него нет волшебной палочки, поэтому он не знает, что будет являться решением в данный момент по кризису.

Удивляюсь всем, от кого на каждый вопрос можете получить ответ за 30 секунд. Я об этом днями должен размышлять, может, я глуп. Должен взвесить все, потому что знаю, кто будет во всем виноват в итоге... Я должен увидеть, что получит наш народ. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что председательствующий в ОБСЕ глава министерства по иностранным делам Северной Македонии Буяр Османи в пятницу 2 июня призвал к проведению новых муниципальных выборов на севере Косово и Метохии. Французский лидер Эммануэль Макрон после саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, а также встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем заметил, что Париж и Берлин требуют организации новых муниципальных выборов с участием сербского населения.

Премьер Люксембурга Беттель велел Зеленскому замолчать, использовав неприличный жест.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић