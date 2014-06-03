Премьер Люксембурга Беттель велел Зеленскому замолчать, использовав неприличный жест

Ксавье Беттель попросил украинского президента перестать говорить на саммите в Молдавии.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел украинскому президенту Владимиру Зеленскому замолчать, использовав при этом унизительный жест рукой. Соответствующий инцидент попал на запись с камер журналистов. Они отметили, что зафиксировали определенный сигнал к лидеру киевского режима во время проведения в Кишиневе саммита Европейского политического сообщества. В кадре видно, что президент Украины пытался заговорить с сербским главой государства Александром Вучичем и главой правительства Люксембурга Ксавье Баттелем. Однако после недолгой беседы Ксавье Баттель сделал в отношении Зеленского характерный жест. Предположительно, чиновник решил пресечь чрезмерную речь коллеги. В ответ на эту реакцию Владимир Зеленский с наигранной улыбкой отвернулся от оппонента и попытался показать СМИ, что не стал воспринимать поступок Беттеля как личное оскорбление.

Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским президент Сербии Александр Вучич заявил прессе о том, что разговор не поменял позицию Белграда по поводу отказа от введения западных антироссийских санкций. Сербский лидер не раз заявлял о том, что его страна продолжит политику военного нейтралитета.

МИД Люксембурга: Украина пока не может быть заинтересована во вступлении в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Telegraf Balkan