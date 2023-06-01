МИД Люксембурга: Украина пока не может быть заинтересована во вступлении в НАТО

Жан Ассельборн оценил вероятность вступления Украины в военный альянс.

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн считает, что в настоящее время киевский режим не может быть заинтересован во вступлении в НАТО, так как до сих пор на территории Украины продолжается региональный вооруженный конфликт. Такое мнение иностранный дипломат высказал в рамках своего выступления перед журналистами в Осло. Чиновник выступил перед началом неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО. По мнению Жана Ассельборна, сейчас вступление в НАТО не является национальным интересом для Украины, однако он призвал коллег из Запада сделать все для того, чтобы "предпринять шаги в верном направлении". В частности, речь идет о формировании Совета "НАТО-Украина".

Еще ни разу на протяжении 75 лет существования НАТО страна, где ведутся военные действия, не была принята в альянс. Это и невозможно, поскольку в таком случае в соответствии со статьей 5 мы окажемся в ситуации войны между Россией и НАТО... Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга

Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга.

Фото и видео: YouTube / NATO News