Потолок цен на газ может лишить ЕС энергии, заявил премьер Люксембурга

Ксавье Беттель негативно оценивает план ЕК по ограничению на российские энергоносители.

Потолок цен на газ может лишить весь Европейский союз энергии. Такие опасения во время прибытия на саммит Европейского политического общества в Праге местным журналистам рассказал премьер-министр Люксембурга. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила, что на текущем мероприятии лидеры обсудят вопрос по ограничению стоимости, которую страны региона платят по поставкам энергоресурсов из России.

Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире, поэтому мы должны быть очень аккуратны в принятии решений, последствия могут быть проблематичны. Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга

Лидеры ЕС обсудят на саммите в Праге вопрос введения потолка цен на газ.

Фото и видео: European Commission